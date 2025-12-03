Вратарь ФК «Краснодар» стал лидером по «сухим матчам» в Кубке России

Голкипер Александр Корякин в этом сезоне Кубка России защищал ворота ФК «Краснодар» семь раз.

Итоги первой части сезона 2025/26 среди вратарей подвели в Telegram-канале турнира. Среди всех 104 команд, участвующих в турнире, в статистику вошли шесть игроков. Первое место по «сухим матчам» занял вратарь «Краснодара» Александр Корякин. Игрок под номером 16 провел четыре игры, в которых противники не смогли поразить его ворота.

На втором месте — голкипер «Рубина» Артур Нигматуллин с тремя «сухарями», на третьем — вратарь «Зенита» Евгений Латышонок также с тремя матчами на ноль.

В топ-6 также вошли голкипер «Локомотива» Илья Лантратов, «Иркутска» — Артем Цыгулев и московского «Динамо» Курбан Рассулов. Все футболисты провели по три матча без голов в свои ворота.

Читайте также: Сперцян и Кордоба признаны самыми результативными игроками РПЛ за пять сезонов. Игроки ФК «Краснодар» возглавили топ-10 списка: капитан «быков» Эдуард Сперцян занял первое место рейтинга с результатом в 48 голов и 42 ассиста, форвард Джон Кордоба — на втором месте (54 гола и 29 ассистов).

