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Вратарь ФК «Краснодар» Сафонов инициировал уголовное дело в отношении бывшей жены

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vratar-fk-krasnodar-safonov-initsiiroval-ugolovnoe-delo-v-otnoshenii-byvshej-zheny
Вратарь ФК «Краснодар» Сафонов инициировал уголовное дело в отношении бывшей жены
Матвей Сафонов. Фото fckrasnodar.ru

Об этом бывшая жена вратаря «Краснодара» и сборной России Матвея Сафонова Анастасия сообщила в соцсетях 26 июня.

Супруги разошлись осенью 2021 года. Сообщая о разрыве, Анастасия намекнула, что причиной расставания стали измены супруга. В мае женщина заявила, что Сафронов подал на нее в суд, чтобы забрать дочь Майю и взыскать алименты.

«Сегодня, 26 июня, состоялось заседание. Видимо, Матвею уже гарантировали результат по делу о месте жительства ребенка, так как его представители в московском суде об этом говорят открыто», — написала женщина.

Она также рассказала, что бывший супруг пытается забрать машину и требует выплату алиментов на ребенка.

«Теперь еще ходатайствует о возбуждении на меня уголовного дела», — написала Анастасия.

К сообщению девушка приложила документ, в котором говорится, что в возбуждении уголовного дела стороне Сафонова, обвинявшей Анастасию в затягивании бракоразводного процесса, было отказано.

Сафонов происходящее не комментирует. Его нынешняя девушка Марина Кондратюк сообщила, что вратарь пытался договориться с бывшей женой, но «от него хотели только денег», сообщает «РБК. Спорт».

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