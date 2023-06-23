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Полузащитник ФК «Краснодар» Эдуард Сперцян женился

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/poluzashhitnik-fk-krasnodar-eduard-spertsyan-zhenilsya
Полузащитник ФК «Краснодар» Эдуард Сперцян женился
Эдуард Сперцян, фото ФК «Краснодар»

Свадьба 23-летнего футболиста прошла 23 июня в Пятигорске.

Женой Эдуарда Сперцяна стала Алина Карапетян. Девушка является родственницей бывшего полузащитника ФК «Сочи» и ФК «Тамбов» Александра Карапетяна, сообщает «Чемпионат».

Читайте также: ФК «Краснодар» хочет получить за полузащитника Эдуарда Сперцяна 18 млн евро. Футболистом интересуются несколько европейских клубов, в том числе «Интер», «Фиорентина», «Сассуоло», «Боруссия» (Менхенгладбах) и другие клубы. На счету Эдуард Сперцяна 14 голов и 14 результативных передач в 41 матче за «Краснодар.»

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