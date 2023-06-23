Полузащитник ФК «Краснодар» Эдуард Сперцян женился

Свадьба 23-летнего футболиста прошла 23 июня в Пятигорске.

Женой Эдуарда Сперцяна стала Алина Карапетян. Девушка является родственницей бывшего полузащитника ФК «Сочи» и ФК «Тамбов» Александра Карапетяна, сообщает «Чемпионат».

Читайте также: ФК «Краснодар» хочет получить за полузащитника Эдуарда Сперцяна 18 млн евро. Футболистом интересуются несколько европейских клубов, в том числе «Интер», «Фиорентина», «Сассуоло», «Боруссия» (Менхенгладбах) и другие клубы. На счету Эдуард Сперцяна 14 голов и 14 результативных передач в 41 матче за «Краснодар.»