Вратарь ФК «Краснодар» Сафонов: если будут предложения от клубов из Европы, рассмотрю их

Об этом голкипер «Краснодара» рассказал 10 мая в интервью «Матч ТВ».

По словам защитника «Краснодара» Жуниора Алонсо, Сафонов без проблем смог бы играть в европейском чемпионате.

«Все упирается в то, насколько я интересен клубам из Европы. Если будут предложения, тогда можно будет их рассматривать», — сказал Матвей Сафонов.

Краснодарский вратарь добавил, что ему непросто оценить самого себя со стороны, также важную роль может сыграть период адаптации к новому чемпионату.

«Если будут предложения, то посмотрим», — заключил голкипер.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-лиги «Краснодар» после 26 туров идет на 6 месте в таблице, набрав 42 очка, сообщает «Матч ТВ».

Читайте также: вратарь ФК «Краснодар» Сафонов показал свою новую девушку.