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Вратарь ФК «Краснодар» Сафонов показал свою новую девушку

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/vratar-fk-krasnodar-safonov-pokazal-svoyu-novuyu-devushku?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Вратарь ФК «Краснодар» Сафонов показал свою новую девушку
Матвей Сафонов. Фото fckrasnodar.ru

Фото с новой девушкой 24-летний Матвей Сафонов опубликовал в соцсетях.

«Моя Марина, знакомьтесь», — подписал фотографию футболист.

Избранница голкипера «быков» — Марина Кондратюк. Она работала стюардессой — сопровождала команду на сборы и гостевые матчи, а после пробовала силы в стендапе, но уже год не выступает. Слухи об их отношениях ходили почти год, но только сейчас они получили подтверждение.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», о разводе Сафонова с женой Анастасией спустя год после свадьбы и четыре месяца после рождения дочери стало известно еще в 2021 году. Причиной развода стали измены футболиста.

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