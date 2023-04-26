Вратарь ФК «Краснодар» Сафонов показал свою новую девушку

Фото с новой девушкой 24-летний Матвей Сафонов опубликовал в соцсетях.

«Моя Марина, знакомьтесь», — подписал фотографию футболист.

Избранница голкипера «быков» — Марина Кондратюк. Она работала стюардессой — сопровождала команду на сборы и гостевые матчи, а после пробовала силы в стендапе, но уже год не выступает. Слухи об их отношениях ходили почти год, но только сейчас они получили подтверждение.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», о разводе Сафонова с женой Анастасией спустя год после свадьбы и четыре месяца после рождения дочери стало известно еще в 2021 году. Причиной развода стали измены футболиста.