Вратарь ФК «Краснодар» Агкацев выложил фото с Хасбиком из отпуска в ОАЭ

Голкипер «быков» и сборной России Станислав Агкацев проводит отпуск после окончания первой части сезона РПЛ 25/26 в Дубае.

Первый номер «Краснодара» в своих соцсетях признался, что в отпуске в Эмиратах отдыхает от насыщенной футбольной жизни и целыми днями греется на солнце, «как тюлень».

Во время отдыха футболист познакомился с блогером Хасбуллой Магомедовым, более известным как Хасбик. О знакомстве Станислав Агкацев рассказал в Telegram.

«Неожиданная встреча! Приятно познакомиться лично», — подписал фото с дагестанским блогером чемпион России по футболу.

Хасбулла Магомедов — блогер из Дагестана. Молодому человеку 20 лет, он получил популярность благодаря развлекательным роликам в соцсетях. Его рост не превышает метра. Причину таких физических данных, по его словам, врачам определить не удалось. Блогер подружился с бойцом Хабибом Нурмагомедовым и благодаря рекламному контракту с UFC заработал миллионы.

