«Врата солнечного города»: маршрут для самостоятельного туризма создали в Сочи

Протяженность нового пешеходного маршрута «Врата солнечного города» — более 3 км. В него включены многие знаковые объекты, в том числе железнодорожный вокзал Сочи, морской порт Сочи, памятник героям фильма «Бриллиантовая рука», парк «Ривьера».

Маршрут разработали в рамках реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

«Разработка данного проекта велась больше года. Были учтены все пожелания наших гостей и жителей города, чтобы создать максимально доступный для всех туристский маршрут, который будет включать в себя всевозможные культурные памятники, знаковые места и другие популярные объекты показа города-курорта Сочи» — сказал глава департамента курортов, туризма и потребсферы администрации Сочи Кирилл Ярыш.

Знаки, указывающие маршрут «Врата солнечного города», планируются установить к 1 мая, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Читайте также: в Сочи к лету завершат первый этап благоустройства пляжа «Багратион».