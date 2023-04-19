«Врата солнечного города»: маршрут для самостоятельного туризма создали в Сочи
Общество
19.04.2023 13:00
Протяженность нового пешеходного маршрута «Врата солнечного города» — более 3 км. В него включены многие знаковые объекты, в том числе железнодорожный вокзал Сочи, морской порт Сочи, памятник героям фильма «Бриллиантовая рука», парк «Ривьера».
Маршрут разработали в рамках реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
«Разработка данного проекта велась больше года. Были учтены все пожелания наших гостей и жителей города, чтобы создать максимально доступный для всех туристский маршрут, который будет включать в себя всевозможные культурные памятники, знаковые места и другие популярные объекты показа города-курорта Сочи» — сказал глава департамента курортов, туризма и потребсферы администрации Сочи Кирилл Ярыш.
Знаки, указывающие маршрут «Врата солнечного города», планируются установить к 1 мая, сообщает пресс-служба администрации Сочи.
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