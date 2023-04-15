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В Сочи к лету завершат первый этап благоустройства пляжа «Багратион»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-k-letu-zavershat-pervyj-etap-blagoustrojstva-plyazha-bagration
В Сочи к лету завершат первый этап благоустройства пляжа «Багратион»
Фото пресс-службы администрации Сочи

Глава Сочи Алексей Копайгородский посетил пляжи Лазаревского района и оценил ход реализации проектов комплексного благоустройства пляжной инфраструктуры.

Сейчас на пляже «Багратион» реализуется масштабный проект комплексного благоустройства. Пляжная территория находится на правом берегу реки Псезуапсе. В связи с тем, что в устье реки размыло береговую полосу, в основу проекта внесли работы по берегоукреплению при помощи габионов.

К лету реализуют первый этап проекта — заменят шезлонги, зонты, кабины для переодевая, уложат новые дорожки и поставят новые бунгало на протяжении 140 м береговой полосы. На пляже появится новая детская площадка и территория для занятий спортом.

Проект благоустройства пляжа рассчитан на три года. Стоимость проекта превышает 28 млн рублей. Всего в Лазаревском районе летом будут работать более 80 пляжей, сообщает пресс-служба администрации Сочи в Telegram.

Читайте также: в Сочи к лету благоустроят около 180 пляжей.

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