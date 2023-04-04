В Сочи к лету благоустроят около 180 пляжей

Глава Сочи Алексей Копайгородский 4 апреля посетил пляжи в Лазаревском районе и проверил ход работ к высокому летнему сезону.

На пляжах «Аквамарин» и «Касабланка» создадут комфортабельную прогулочную зону шириной около 4 м и длиной около 400 м. Она объединит два пляжа в единое пространство. Кроме того, пляж разделили на зоны: пляжную, прогулочную и спортивно-развлекательную, а также обустроили террасы. Здесь появятся объекты для активного отдыха и спорта, фотозоны и спортивно-развлекательный комплекс площадью более 1 тыс. кв. м с бассейнами, детскими игровыми площадками и сценой.

Алексей Копайгородский отметил, что предприниматели готовы вкладывать больше сил и средств и повышать уровень сервиса. Пользователи пляжный территорий предложили для реализации более 60 перспективных проектов обновления мест отдыха.

В Центральном районе к началу июня завершат модернизацию пляжа «Остров», а в Адлерском районе — пляжа «Мандарин». В Хостинском районе реализуют два крупных проекта благоустройства на пляжах «Волна» и «Кристалл». Эти пляжи будут модернизированы в ближайшие два года.

Всего летом в Сочи планируют благоустроить около 180 пляжных территорий. Они откроются 1 июня, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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