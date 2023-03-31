Интеллектуальные видеокамеры установят на пляжах Анапы
В преддверии летнего курортного сезона прошло совещание по вопросам подготовки пляжей к приему отдыхающих. Особое внимание уделили вопросам безопасности.
Мэр Анапы Василий Швец подчеркнул, что пляжи являются «лицом курорта», и главными качествами пляжного отдыха должны быть безопасность и комфорт.
Он поставил задачу обеспечить все пляжи видеокамерами, интегрированными в аппаратно-программный комплекс «Купол» с возможностью распознавания лиц. Также на всех пляжах установят спасательные и медицинские посты, туалеты, душевые, теневые навесы. Безопасность на воде будет контролироваться с помощью дронов. Также они будут контролировать общественную безопасность, выезд транспорта на пляж и незаконное размещение нестационарных торговых объектов.
Особое внимание уделят борьбе с незаконной торговлей, аниматорами и фотоживодерами. Отмечается, что выявление таковых на пляжах может стать для арендаторов поводом для расторжения договора.
К летнему сезону на пляжах выполнят работы по благоустройству. В том числе ремонт фасадов и прилегающих территорий, озеленение, установку декоративной подсветки ограждений и деревьев.
Кроме того, продолжат борьбу с контрафактной продукцией. В прошлом году сотрудники полиции изъяли свыше 50 т контрафактного алкоголя и составили свыше 300 протоколов об административных правонарушениях, сообщает пресс-служба администрации Анапы.
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