В Геленджике летом будут работать 68 пляжей
На курорте стартовала подготовка к летнему сезону. Особое внимание уделяется подготовке пляжных территорий.
Этим летом в Геленджике отдыхающих примут 68 пляжей. В преддверии летнего сезона на курорте провели совещание с организаторами пляжного отдыха.
Замглавы Геленджика Александр Кузнецов обратился к организаторам пляжного отдыха этим летом уделить особое внимание мерам безопасности. В частности, он просил увеличить на пляжах количество камер видеонаблюдения и предусмотреть места для хранения личных вещей.
Также он напомнил, что вход на пляж должен быть свободным, зоны отдыха должны занимать не более 40% площади пляжа, также необходимо обеспечить необходимую инфраструктуру, в том числе для маломобильных граждан. Также о нормах и правилах напомнили представители Роспотребнадзора, МЧС, Центра ГИМС.
Гендиректор «Курорт экспертизы» Наталья Пономарева напомнила организаторам пляжного отдыха не забывать о прохождении классификации пляжей. В прошлом году 11 пляжей получили высшую оценку классификации — синий флаг, сообщает пресс-служба администрации Геленджика.
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