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Благоустроить к лету 180 пляжей планируют в Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/blagoustroit-k-letu-180-plyazhej-planiruyut-v-sochi
Благоустроить к лету 180 пляжей планируют в Сочи
Фото пресс-службы администрации Сочи

Пляжи приведут к единому стилю и стандарту, улучшат качество обслуживания и социальную инфраструктуру. Пляжные территории приведут к стандартам доступности для маломобильных граждан.

Директор департамента курортов, туризма и потребсферы администрации Сочи Кирилл Ярыш сообщил, что в общей сложности к лету благоустроят 180 пляжей.

«Глава Сочи Алексей Копайгородский ставит задачу обеспечить комфорт и безопасность нахождения горожан и гостей курорта на водных объектах. По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева пользователи всех пляжных территорий должны получить разрешительные документы от Роспотребнадзора и подать заявления-декларации в ГИМС МЧС России до 1 мая текущего года», — сказал Ярыш.

В Сочи актуализировали каталог пляжного оборудования. В нем указаны рекомендуемые решения оформления входной группы, табличек, спасательных вышек, аэрариев, шезлонгов, кабинок для переодевания, душевых и санитарных модулей, а также нестационарных торговых объектов. Все эскизные решения соответствуют дизайн-коду Сочи.

По вопросам работы и благоустройства пляжных территорий жители и гости курорта могут обратиться по телефону: +7-928-458-14-61, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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