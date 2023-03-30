Благоустроить к лету 180 пляжей планируют в Сочи
Пляжи приведут к единому стилю и стандарту, улучшат качество обслуживания и социальную инфраструктуру. Пляжные территории приведут к стандартам доступности для маломобильных граждан.
Директор департамента курортов, туризма и потребсферы администрации Сочи Кирилл Ярыш сообщил, что в общей сложности к лету благоустроят 180 пляжей.
«Глава Сочи Алексей Копайгородский ставит задачу обеспечить комфорт и безопасность нахождения горожан и гостей курорта на водных объектах. По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева пользователи всех пляжных территорий должны получить разрешительные документы от Роспотребнадзора и подать заявления-декларации в ГИМС МЧС России до 1 мая текущего года», — сказал Ярыш.
В Сочи актуализировали каталог пляжного оборудования. В нем указаны рекомендуемые решения оформления входной группы, табличек, спасательных вышек, аэрариев, шезлонгов, кабинок для переодевания, душевых и санитарных модулей, а также нестационарных торговых объектов. Все эскизные решения соответствуют дизайн-коду Сочи.
По вопросам работы и благоустройства пляжных территорий жители и гости курорта могут обратиться по телефону: +7-928-458-14-61, сообщает пресс-служба администрации Сочи.
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