Враг серотонина: эксперт рассказал, какой продукт снижает стрессоустойчивость

Бороться со стрессом человеку помогает гормон серотонин. К истощению серотонинового запаса и депрессиям ведет частое употребление алкоголя.

Об этом рассказал специалист по рациональному питанию и лечению пищевых расстройств Иван Алименко.

«Когда мы сталкиваемся со стрессом, вырабатывается серотонин, который нас успокаивает, он не дает нам упасть в эмоциональную яму. Если его запасы истощены в результате употребления алкоголя, то человеку будет сложнее справиться со стрессом», — отметил эксперт.

Он предупредил, что неумеренное употребление алкоголя может необратимо разрушить серотониновый запас.

«Даже если вы потом перестанете употреблять алкоголь, то организм сам не сможет вернуть стрессоустойчивость. Придется использовать антидепрессанты, причем даже они могут не помочь. Алкоголь — это продукт номер один в плане вреда для психики», — цитирует Алименко радио Sputnik.

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