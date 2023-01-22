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Диетолог рассказала, какая пища поможет сохранить иммунитет и психическое здоровье

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dietolog-rasskazala-kakaya-pishha-pomozhet-sohranit-immunitet-i-psihicheskoe-zdorove
Диетолог рассказала, какая пища поможет сохранить иммунитет и психическое здоровье
Фото из соцсетей

О том, какие продукты улучшают физическое и психическое состояние, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

«Человеку необходима клетчатка. Клетчатка – это корм для полезной микрофлоры, для нашего микробиома. Это такие бактерии, которые делают много хорошего для нашего организма», — уверена врач.

По мнению эксперта, клетчатка поддерживание в норме психическое состояние и иммунную систему, а также хорошо влияет на пищеварение.

«Достаточно съедать 400-500 граммов овощей и фруктов в день, чтобы получать нужное количество клетчатки. Причем лучше именно овощей, потому что фрукты содержат сахар», — сказала Соломатина.

Она добавила, что идеальным вариантом для получения клетчатки станут зеленые, не крахмалистые овощи, а также крупа с оболочкой или цельнозерновой хлеб, сообщает радио Sputnik.

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