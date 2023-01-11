Полкило в неделю: диетолог рассказала, как похудеть после праздников

Праздничные застолья часто приводят к набору веса. Как сбросить лишние килограммы и не навредить здоровью, рассказала кандидат медицинских наук, диетолог Елена Соломатина.

Многие имеют привычку усиленно худеть перед Новым годом, чтобы эффектно смотреться в праздничном наряде. В первых числах января внешний вид становится не так важен, человек расслабляется, и последствия застолий оседают в виде лишних килограммов на боках. По словам врача, избавляться от них нужно постепенно.

«Разумно избавляться от новогоднего багажа потихоньку, снизив количество потребляемых калорий. Тут многое зависит от первоначального веса и от того, сколько человеку надо сбросить после праздников. Как правило, я советую урезать потребление калорий на 250-500 килокалорий в день. Но кроме этого должно быть еще движение, то есть человек не должен лежать на диване целыми днями. Если соблюдать эти два условия, то вес будет уходить плавно и безболезненно. Примерно по 500 г в неделю», — цитирует Соломатину радио Sputnik.

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