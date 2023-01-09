Бронекофе: диетолог рассказал, чем полезен и кому противопоказан кофе с маслом

Необычный вариант завтрака — кофе со сливочным или кокосовым маслом — пришел из кетодиеты, предполагающей резкое сокращение углеводов и повышение жиров в рационе.

О том, кому можно пить бронекофе и может ли этот напиток заменить завтрак, рассказала врач-диетолог Татьяна Залетова. По ее словам, для людей, придерживающихся кетодиеты, бронекофе — оптимальный вариант, ведь масло дает большое количество жиров. Такой напиток даст заряд бодрости и долгое чувство сытости.

«Большое количество энергии получается за счет жиров. Причем это жиры-триглицериды, которые достаточно быстро расщепляются организмом и являются легкодоступным источником энергии. Плюс увеличение количества триглицеридов и кетоновых тел (продукты распада жировой ткани, — ред.) в крови может довольно долго вызывать чувство сытости. Кроме того, сам кофеин — стимулятор нервной системы, он дает бодрость. Получается, за счет употребления бронекофе вы можете получить чувство бодрости, сытости и энергии», — сказала Залетова.

При этом эксперт отметила, что нельзя считать кофе с маслом полноценным завтраком.

«Если вы придерживаетесь кетодиеты, бронекофе может быть завтраком. Особенно если вы планируете скидывать вес от нормального до низкого, то есть у вас нет выраженного ожирения. Однако большинство людей нуждаются в более калорийном завтраке, потому что именно в первой половине дня организму требуется наибольшее количество калорий. Плюс отсутствие углеводов в первой половине дня с точки зрения здорового питания не является оптимальным и может привести к ряду проблем со здоровьем», — предупредила диетолог.

Она подчеркнула, что классический завтрак должен содержать и белки, и жиры, и углеводы. Кроме того, по ее словам, бронекофе не стоит употреблять людям с симптомами вегетативного расстройства и заболеваниями ЖКТ, сообщает радио Sputnik.

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