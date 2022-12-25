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Готовьтесь заранее: токсиколог рассказал, как помочь организму при похмелье

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/gotovtes-zaranee-toksikolog-rasskazal-kak-pomoch-organizmu-pri-pohmele
Готовьтесь заранее: токсиколог рассказал, как помочь организму при похмелье
Фото Andrea Piacquadio, pexels.com

Злоупотребление алкоголем в новогоднюю ночь может подарить плохое самочувствие утром 1 января. Чтобы не испортить себе праздники, стоит заранее подготовиться к возможным последствиям.

Об этом рассказал врач-токсиколог, научный журналист Алексей Водовозов. В первую очередь он порекомендовал перед сном после новогодней ночи выпить пол-литра обыкновенной воды. Газированная или минеральная не подойдет.

«Этанол обладает мочегонным действием, обезвоживает, поэтому можно заранее увеличить количество воды в организме. Лучше, чтобы на следующий день была возможность поспать и дать ферментным системам время на утилизацию уксусного альдегида», — сказал Водовозов.

После пробуждения необходимо продолжить восполнение потерянной организмом жидкости, а также электролитов. Помочь организму могут морс, минералка без газа и рассол. Важно не путать последний с маринадом.

«В маринаде содержится большое количество уксусной кислоты, а именно она является конечным продуктам метаболизма этанола. Если мы будем пить маринад, похмелье затянется. Рассол — это мутная жидкость, например, из-под соленых огурцов. Предприимчивые люди стали его выпускать отдельно», — сказал токсиколог.

Также после праздника стоит временно отказаться от жирной пищи, чтобы снизить нагрузку на печень.

«Старайтесь не перебарщивать с жирной едой, она будет плохо переноситься, потому что печени и так тяжело. Лучше отдавать предпочтение более легкой пище, например, нежирному бульону с лапшой или борщу», — цитирует Водовозова радио Sputnik.

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