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Врачи в топе: названы самые высокооплачиваемые вакансии декабря в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vrachi-v-tope-nazvany-samye-vysokooplachivaemye-vakansii-dekabrya-v-krasnodare
Врачи в топе: названы самые высокооплачиваемые вакансии декабря в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в крупнейших городах Росии составили на основе анализа 103 тыс. объявлений, опубликованных в декабре.

В Краснодаре самые высокие зарплаты предлагают в сферах здравоохранения, IT, в ритейле, сфере оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг.

Отмечается, что врачи в краевой столице вошли в топ зарплатных предложений. Также высокие зарплаты медикам предлагают в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Волгограде, Красноярске, Ростове-на-Дону, Воронеже, Нижнем Новгороде и Новосибирске, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе сервиса SuperJob.

Читайте также: в Краснодаре средний желаемый минимальный размер оплаты труда составил 38 тыс. рублей.

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