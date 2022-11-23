Опрос: в Краснодаре средний желаемый минимальный размер оплаты труда составил 38 тыс. рублей

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Российский сервис по поиску работы с начала октября по 21 ноября проводил опрос среди жителей городов, численность населения которых превышает 500 тыс. человек.

Экономически активных жителей спрашивали о том, какой минимальный размер оплаты труда (МРОТ) является для них желаемым. Планируемый прирост МРОТ в России составляет 6,3%. По стране в 2023 году он составит 16 тыс. 242 рубля. Самые скромные средние ожидания по МРОТ среди жителей мегаполисов в 2 раза выше этой суммы.

В Краснодаре средний желаемый МРОТ оказался равным 38 тыс. рублей. При этом в апреле этого года краснодарцы называли сумму на 500 рублей меньше — 37,5 тыс. рублей. К примеру, два года назад, в ноябре 2020 года, жители Краснодара хотели видеть МРОТ в размере 32,1 тыс. рублей.

Жители Москвы среди всех городов находятся на первом месте. Они назвали сумму желаемого МРОТ 43,5 тыс. рублей месяц. На втором месте Владивосток — 40,9 тыс. рублей. На третьем месте находится Хабаровск — 40,7 тыс. рублей. Краснодар в этом списке занимает 11-е место.

Самые скромные запросы к размеру минимальной оплаты труда у жителей Пензы — 33,7 тыс. рублей и Оренбурга — 33,9 тыс. рублей, сообщает пресс-служба SuperJob.

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