Врачи в Краснодаре успешно приняли роды у женщины с редким заболеванием крови

Уникальный случай произошел в перинатальном центре Краевой клинической больницы №2 в Краснодаре.

Врачи приняли роды у пациентки с очень редким наследственным заболеванием — синдромом Бернара-Сулье. У людей с таким диагнозом нарушается свертываемость крови и любое, даже незначительное, повреждение может вызвать кровотечение.

По словам министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова, роды при таком заболевании являются серьезным вызовом и требуют слаженной работы врачей сразу нескольких специальностей.

«Команда акушеров-гинекологов, гематологов, трансфузиологов, анестезиологов и специалистов отделения переливания крови заранее разработала тактику ведения родов. Роды прошли с минимальной кровопотерей и без осложнений», — рассказала аместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи ККБ №2 Ольга Шаповалова.

На свет появилась здоровая девочка, сейчас малышка и мама чувствуют себя хорошо.

В мировой практике с 1991 года зарегистрировано всего пять случаев беременности у женщин с синдромом Бернара-Сулье, отметил Филиппов в Telegram.

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