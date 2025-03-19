Беременную женщину сразу с двумя серьезными диагнозами спасли врачи Краснодара

Пациентка на 28 неделе беременности поступила в Краевую клиническую больницу №2. Женщина пожаловалась на сильные боли в животе — их причиной оказались две патологии.

«Диагностика во время беременности всегда сложнее из-за физиологических изменений. Пациентка поступила в больницу с диагнозом «миома матки», однако характер болей заставил наших специалистов заподозрить еще и аппендицит», — рассказала заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи ККБ №2 Ольга Шаповалова.

Врачи провели обследование, организовали консилиум и приняли решение о немедленном хирургическом вмешательстве. Во время операции оба диагноза подтвердились.

Акушеры-гинекологи и хирурги работали в условиях повышенного риска, ведь речь шла не только о здоровье матери, но и о сохранении жизни малыша. Специалисты удалили опухоль и аппендикс с минимальной кровопотерей.

Сейчас состояние пациентки стабильное, она находится под наблюдением медиков. Состояние плода не вызывает опасений, написал министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов в Telegram.

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