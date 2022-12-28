Врачи спасли жизнь пенсионерке, у которой случился инсульт на улице в Геленджике
Пожилой женщине стало плохо во время прогулки в микрорайоне «Северный». У нее появилась асимметрия лица, а также слабость в левой руке и ноге.
Неравнодушные прохожие вызвали ей скорую помощь, 73-летнюю женщину госпитализировали в сосудистый центр горбольницы № 1 Новороссийска.
Диагностические исследования показали, что у пожилой женщины произошел инсульт. Большой тромб перекрыл просвет сонной артерии, питающей правое полушарие головного мозга. Невролог и реаниматолог провели тромболитическую терапию, однако тромб устранить не удалось. Жизнь пациентки с каждой минутой находилась все в большей опасности.
Пенсионерку экстренно доставили в операционную. Хирурги второй раз в своей практике провели наиболее эффективную операцию по удалению тромбов из артерий мозга — тромбоаспирацию.
Хирурги сделали прокол в артерии под рентген-контролем и ввели специальный катетер. Им удалось удалить тромб из артерии. Такой метод позволяет снизить число травм внутренних стенок сосудов.
Операция прошла успешно. У пациентки наблюдается положительная динамика. Силы в ее ноге и руке постепенно нарастают, сообщает Горбольница № 1 Новороссийска в Telegram.
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