Врачи спасли жизнь пенсионерке, у которой случился инсульт на улице в Геленджике

Пожилой женщине стало плохо во время прогулки в микрорайоне «Северный». У нее появилась асимметрия лица, а также слабость в левой руке и ноге.

Неравнодушные прохожие вызвали ей скорую помощь, 73-летнюю женщину госпитализировали в сосудистый центр горбольницы № 1 Новороссийска.

Диагностические исследования показали, что у пожилой женщины произошел инсульт. Большой тромб перекрыл просвет сонной артерии, питающей правое полушарие головного мозга. Невролог и реаниматолог провели тромболитическую терапию, однако тромб устранить не удалось. Жизнь пациентки с каждой минутой находилась все в большей опасности.

Пенсионерку экстренно доставили в операционную. Хирурги второй раз в своей практике провели наиболее эффективную операцию по удалению тромбов из артерий мозга — тромбоаспирацию.

Хирурги сделали прокол в артерии под рентген-контролем и ввели специальный катетер. Им удалось удалить тромб из артерии. Такой метод позволяет снизить число травм внутренних стенок сосудов.

Операция прошла успешно. У пациентки наблюдается положительная динамика. Силы в ее ноге и руке постепенно нарастают, сообщает Горбольница № 1 Новороссийска в Telegram.

Читайте также: врачи спасли жизнь женщине, потерявшей сознание на улице в Лабинске. В тот день она гуляла по улице с двумя маленькими детьми. В какой-то момент женщина внезапно потеряла сознание и упала на землю.