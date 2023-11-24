Врачи спасли жизнь недоношенной девочке весом 420 грамм в Краснодаре

Малышка появилась на свет раньше положенного срока и могла умереть.

Врачи краевой клинической больницы № 2 боролись за жизнь новорожденной 129 дней. Более 80 дней ребенок провел подключенным к аппарату ИВЛ. После этого девочка начала дышать самостоятельно. Помимо этого, младенцу сделали лазерную процедуру для стабилизации и укрепления сетчатки обоих глаз.

Спустя четыре месяца лечения девочка смогла набрать вес 3,5 кг. Ее вместе с мамой выписали из больницы.

«Для родителей рождение недоношенного ребенка — это серьезное испытание, а для вас — профессиональный вызов, с которым вы справились!», — написал в Telegram министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филлипов.

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