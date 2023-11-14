Врачи извлекли длинный браслет из кишечника 5-летнего мальчика в Новороссийске

Ребенок дома проглотил металлический браслет длиной 19 см с крупными звеньями. Его родители сразу обратились за помощью в больницу.

Инородное тело прошло через желудок и опустилось в толстую кишку. Медики несколько дней ждали пока браслет выйдет из мальчика естественным путем, но этого так и не произошло. Затягивать с ожиданием было опасно. Металлический браслет мог порвать кишку или образовать пролежни.

Для того, чтобы помочь ребенку, медики провели колоноскопию под наркозом. Операция прошла успешно. Браслет достали из самого дальнего отдела толстой кишки и передали в коллекцию доктора, пишет газета «Новороссийский рабочий».

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