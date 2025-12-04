Врачи санатория в Геленджике поставили на ноги ребенка, пострадавшего в ДТП

Всего в детских санаториях Краснодарского края в 2025 году прошли лечение более 9 тыс. детей.

Как сообщил и. о. министра здравоохранения Кубани Евгений Филиппов, в регионе работают четыре санатория, которые оказывают медицинскую помощь различного профиля — от лечения заболеваний дыхательных путей до патологии органов центральной и периферической нервной системы.

Детский санаторий имени Николая Пирогова в Геленджике работает уже 100 лет.

«Медучреждение помогает заново смеяться, ходить и разговаривать сотням маленьких пациентов. С прошлого года, помимо помощи малышам с хроническими заболеваниями, здесь начали оказывать медицинскую помощь детям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата», — написал Филиппов в Telegram.

В этом году в санаторий обратились родители 4-летней девочки, пострадавшей в ДТП. Ребенок не мог самостоятельно передвигаться — ее носили на руках. Девочка прошла три курса реабилитации и встала на ноги.

Благодаря современному оборудованию и опытным специалистам, в санатории помогают детям с различными серьезными заболеваниями. За этот год в здравнице прошли лечение более 3 тыс. пациентов.

С детьми работает мультидисциплинарная бригада врачей, которая использует в своих методах инновационное оборудование. Для медучреждения в рамках программы «Развитие здравоохранения» в прошлом году закупили более 50 единиц оборудования.

