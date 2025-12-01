Logo
Лапароскопические методы лечения освоили врачи Туапсинской районной больницы 

Фото t.me/evgeniiFilippov23

Теперь местные жители могут вылечить мочекаменную болезнь, патологии почек и предстательной железы, не выезжая в краевые центры. 

Как сообщил министр здравоохранения Евгений Филиппов, освоение новой методики врачами больницы № 3 сделает послеоперационный период легче и короче, поскольку лапароскопия представляет собой минимальное инвазивное вмешательство. 

По словам главного врача Туапсинской районной больницы № 3 Игоря Папаценко, благодаря изучению новых методик персонал получает уникальный опыт и повышает квалификацию, что дает возможность помогать пациентам на уровне краевых медучреждений.

«Для наших пациентов это означает доступность качественной медицинской помощи рядом с домом, экономию времени и снижение финансовых затрат», — подчеркнул Папаценко. 

Внедрение новых методик и проведение подобных операций направлено на укрепление общественного здоровья, что соответствует к одному из основных вопросов национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщает Филиппов в Telegram. 

Читайте также: в Лабинске впервые провели плановое эндопротезирование тазобедренного сустава.

