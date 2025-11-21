В Лабинске впервые провели плановое эндопротезирование тазобедренного сустава

Операцию 65-летнему пациенту выполнили в Лабинской центральной районной больнице.

Эндопротезирование тазобедренного сустава прошло успешно, пенсионеру установили титановый имплант. Пациент уже начал реабилитацию под наблюдением специалистов. Это была первая такая плановая операция в Лабинске.

С начала года жителям Краснодарского края уже выполнили около 5 тыс. операций по эндопротезированию. Об этом сообщил и. о. министра здравоохранения региона Евгений Филиппов.

«Учитывая рост количества пациентов, нуждающихся в эндопротезировании, мы стараемся снизить нагрузку на краевой центр. Развиваем это направление в районах, внедряем передовые методы лечения и расширяем доступность высокотехнологичной медицинской помощи», — написал министр в Telegram.

Филиппов отметил, что за последние три года число организаций, где выполняют такие операции, выросло с 12 до 18, а количество эндопротезирований тазобедренных и коленных суставов увеличилось с 5 до 7 тыс. в год. Подобные хирургические вмешательства проводят в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

