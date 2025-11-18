Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Опухоль весом 13 кг удалили хирурги из брюшной полости пациента в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/opuhol-vesom-13-kg-udalili-iz-bryushnoj-polosti-muzhchiny-hirurgi-v-krasnodare
Опухоль весом 13 кг удалили хирурги из брюшной полости пациента в Краснодаре
Фото пресс-службы ККБ №2

Уникальную и сложную операцию выполнили врачи Краевой клинической больницы №2.

Опухоль занимала практически всю брюшную полость 41-летнего пациента. Ее диаметр достигал 50 см, а вес — 13 кг. Гигантское новообразование успешно удалили заведующий хирургическим отделением №5 Сергей Щупляк и врач-онколог Василий Штерев.

Помимо удаления опухоли, специалисты выполнили пациенту пластику почечных сосудов. Сейчас мужчина проходит дальнейшее лечение под наблюдением специалистов, сообщает пресс-служба ККБ №2.

Читайте также: врачи Кущевской ЦРБ спасли пациентку с большой миомой матки. Женщина поступила в больницу с жалобами на сильную боль в низу живота. В ходе проведения скрининговых исследований у нее обнаружили миому больших размеров. 

Подпишись, здесь всегда интересно.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях