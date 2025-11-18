Опухоль весом 13 кг удалили хирурги из брюшной полости пациента в Краснодаре

Уникальную и сложную операцию выполнили врачи Краевой клинической больницы №2.

Опухоль занимала практически всю брюшную полость 41-летнего пациента. Ее диаметр достигал 50 см, а вес — 13 кг. Гигантское новообразование успешно удалили заведующий хирургическим отделением №5 Сергей Щупляк и врач-онколог Василий Штерев.

Помимо удаления опухоли, специалисты выполнили пациенту пластику почечных сосудов. Сейчас мужчина проходит дальнейшее лечение под наблюдением специалистов, сообщает пресс-служба ККБ №2.

