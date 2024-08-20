Врачи рассказали об острой нехватке акушеров-гинекологов в регионах РФ

Всего в России не хватает 3 тыс. 336 акушеров гинекологов и 1 тыс. 734 неонатологов.

С учетом акушерок кадровый дефицит составляет от 8,5 до 11,5 тыс. специалистов, сообщил первый вице-президент Российского общества акушеров-гинекологов Геннадий Сухих. Фактическая потребность больниц и поликлиник во врачах акушерах-гинекологах составляет 35 тыс. 197 специалистов. Из них в амбулаторной службе — 21 тыс. 807, в стационарах — 13 тыс. 390. Потребность во врачах-неонатологах оценивается в 7 тыс. 27 человек.

Всего в России работают 1 тыс. 665 акушерских стационаров, в которых работают 44 тыс. акушеров-гинекологов, 5,6 тыс. неонатологов и 44,6 тыс. акушерок.

Кроме того, в Костромской и Магаданской областях, Еврейском, Ненецком и Чукотском автономных округах и Камчатском крае нет перинатальных центров, сообщает «Медвестник».

Читайте также: с начала 2024 года жители Кубани записались к врачам онлайн почти 13 млн раз.