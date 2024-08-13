С начала 2024 года жители Кубани записались к врачам онлайн почти 13 млн раз

Об этом рассказал министр здравоохранения региона Евгений Филиппов. По его словам, всего с начала текущего года сервисы дистанционной записи к врачу жители края использовали более 12,9 млн раз.

Более 1,9 млн человек воспользовались услугами личного кабинета «Мое здоровье» на портале Госуслуг.

Филлипов отметил, что возможность записываться к специалистам онлайн появилась благодаря действующему в регионе федеральному проекту «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».

«Его задача — повышение эффективности работы через внедрение информационных технологий. В больницы закупим новые компьютеры для замены существующих, а также оборудование для защиты сети. Также планируем перейти на использование единой медицинской информационной системы. Это сделает работу врачей проще и быстрее, — сказал министр здравоохранения Кубани.

Записаться к врачам можно также по телефонам контакт-центра медицинской организации, через инфомат в холле поликлиники, при личном посещении регистратуры или через региональный сервис kuban-online.ru, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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