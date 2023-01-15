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Врачи рассказали о том, как позаботиться о здоровье при резкой смене погоды

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vrachi-rasskazali-o-tom-kak-pozabotitsya-o-zdorove-pri-rezkoj-smene-pogody
Врачи рассказали о том, как позаботиться о здоровье при резкой смене погоды
Фото unsplash.com

При перемене погоды происходит резкое изменение атмосферного давления и температуры. Это может негативно сказаться на здоровье человека.

Врачи-терапевты отмечают, что первой на резкую смену погоды реагирует сосудистая система — появляются головные боли, утомляемость, а также обостряются хронические заболевания, могут возникнуть боли в животе, диарея, запоры. Одеваться в такой период надо в соответствии с температурным режимом и использовать принцип многослойности, иначе есть риск заболеть ОРВИ, гриппом или ангиной.

«Если вы оденетесь слишком тепло, то вполне вероятно, что вспотеете и перегреетесь, а затем переохладитесь. Необходимо обеспечить возможность менять слои одежды: не просто надеть теплый свитер и куртку, а, например, рубашку, жилет и куртку. Если жарко — жилет сняли, если прохладно — надели. И точно так же имеет смысл взять с собой запасные, более лёгкие перчатки», — рассказала терапевт Надежда Чернышова.

Врач также порекомендовала больше времени проводить на свежем воздухе, проветривать помещение и делать зарядку или заниматься спортом. Кроме того, в холодное время года перед выходом на улицу нужно поесть согревающую еду — более острую и пряную. Это связано с тем, что на свежем воздухе организм расходует больше калорий, пишет RT.

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