Врачи пришили жителю Апшеронского района кисть, отрубленную топором

Молодой человек рубил дрова во дворе дома и случайно полностью отрубил себе кисть правой руки на уровне запястья.

Он перетянул поврежденную руку резиновым шлангом и попросил друга отвезти его в больницу. Врачи Апшеронской ЦРБ приняли решение о транспортировке 22-летнего пациента в Краснодар. Пострадавшего парня отвезли в краевую больницу № 1 на вертолете санитарной авиации. Уже через три часа он оказался на операционном столе в краевой столице.

Операцию по реплантации кисти выполняли две бригады врачей — травматологи и сосудистые хирурги. Они спасали руку пациента более 7 часов. Операцию провели в несколько этапов.

Медикам удалось спасти кисть парня. Пришитая часть конечности снабжается кровью. Пациент смог шевелить пальцами сразу после операции.

«Была проделана большая командная работа. Пока сосудистые хирурги делали подготовительный этап: консервировали конечность, подготавливали к реплантации, травматологи шили сухожилия, фиксировали кости, готовили все к сосудистому шву», — рассказал врач травматолог-ортопед НИИ-ККБ № 1 Дмитрий Тикунов.

Он добавил, что травматологи фиксировали перелом и работали над нервами, а сосудистые хирурги сшивали сосуды и восстанавливали кровоток.

Теперь жителю Апшеронского района предстоит длительная реабилитация. Операции по реплантации конечностей в ККБ № 1 проводят с 2004 года. В среднем в год хирурги выполняют 10 подобных операций, сообщает пресс-служба Краевой клинической больницы № 1.

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