Врачи пришили жителю Апшеронского района кисть, отрубленную топором
Молодой человек рубил дрова во дворе дома и случайно полностью отрубил себе кисть правой руки на уровне запястья.
Он перетянул поврежденную руку резиновым шлангом и попросил друга отвезти его в больницу. Врачи Апшеронской ЦРБ приняли решение о транспортировке 22-летнего пациента в Краснодар. Пострадавшего парня отвезли в краевую больницу № 1 на вертолете санитарной авиации. Уже через три часа он оказался на операционном столе в краевой столице.
Операцию по реплантации кисти выполняли две бригады врачей — травматологи и сосудистые хирурги. Они спасали руку пациента более 7 часов. Операцию провели в несколько этапов.
Медикам удалось спасти кисть парня. Пришитая часть конечности снабжается кровью. Пациент смог шевелить пальцами сразу после операции.
«Была проделана большая командная работа. Пока сосудистые хирурги делали подготовительный этап: консервировали конечность, подготавливали к реплантации, травматологи шили сухожилия, фиксировали кости, готовили все к сосудистому шву», — рассказал врач травматолог-ортопед НИИ-ККБ № 1 Дмитрий Тикунов.
Он добавил, что травматологи фиксировали перелом и работали над нервами, а сосудистые хирурги сшивали сосуды и восстанавливали кровоток.
Теперь жителю Апшеронского района предстоит длительная реабилитация. Операции по реплантации конечностей в ККБ № 1 проводят с 2004 года. В среднем в год хирурги выполняют 10 подобных операций, сообщает пресс-служба Краевой клинической больницы № 1.
Читайте также: моряка из Турции с инсультом спасли врачи в Новороссийске. В приемное отделение городской больницы с инсультом доставили 56-летнего гражданина Турции. Мужчина внезапно потерял силу в правых конечностях.
- Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
- Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
- Белореченский и Полтавский полигоны ТБО: выученные уроки
- В Краснодаре неизвестные жестоко убили уличную собаку
- На пяти причалах яхтенной марины в Геленджике завершили строительные работы
- Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России