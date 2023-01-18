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Моряка из Турции с инсультом спасли врачи в Новороссийске

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/moryaka-iz-turtsii-s-insultom-spasli-vrachi-v-novorossijske
Моряка из Турции с инсультом спасли врачи в Новороссийске
Фото t.me/gorbolnica1nvrsk

В приемное отделение городской больницы с инсультом доставили 56-летнего гражданина Турции. Мужчина внезапно потерял силу в правых конечностях.

Иностранец работает на судне, которое стояло в новороссийском порту на рейде. Моряки вызвали скорую помощь через агентов. Медработников доставили на судно на катере. Они на мягких носилках транспортировали мужчину в машину скорой. В больницу гражданина Турции доставили с симптомами острого нарушения мозгового кровообращения.

Врачи осмотрели и обследовали пациента, после чего назначили лечение. Мужчина был в сознании, но общаться с ним было проблематично из-за языкового барьера. Врачи и медсестры пытались поговорить с пациентом на ломаном английском, через онлайн-переводчик, а также при помощи турецкого переводчика и русских агентов. Медики даже смогли утешить жену пациента, которая дозвонилась ему по видеосвязи.

После приема лекарств мужчине стало лучше, симптоматика начала спадать — асимметрия лица исчезла, появилась сила в конечностях. Пациента через несколько дней перевели в общую палату, сообщает ГБУЗ ГБ №1 Новороссийска в Telegram.

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