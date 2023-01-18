Моряка из Турции с инсультом спасли врачи в Новороссийске
В приемное отделение городской больницы с инсультом доставили 56-летнего гражданина Турции. Мужчина внезапно потерял силу в правых конечностях.
Иностранец работает на судне, которое стояло в новороссийском порту на рейде. Моряки вызвали скорую помощь через агентов. Медработников доставили на судно на катере. Они на мягких носилках транспортировали мужчину в машину скорой. В больницу гражданина Турции доставили с симптомами острого нарушения мозгового кровообращения.
Врачи осмотрели и обследовали пациента, после чего назначили лечение. Мужчина был в сознании, но общаться с ним было проблематично из-за языкового барьера. Врачи и медсестры пытались поговорить с пациентом на ломаном английском, через онлайн-переводчик, а также при помощи турецкого переводчика и русских агентов. Медики даже смогли утешить жену пациента, которая дозвонилась ему по видеосвязи.
После приема лекарств мужчине стало лучше, симптоматика начала спадать — асимметрия лица исчезла, появилась сила в конечностях. Пациента через несколько дней перевели в общую палату, сообщает ГБУЗ ГБ №1 Новороссийска в Telegram.
Читайте также: крупную гноящуюся кисту удалили с шеи мужчины хирурги в Новороссийске.
- Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
- Самая короткая линия — прямая: размышления о разговоре Кондратьева с земляками
- Взять пулемет вызвался сам: Вадим Захарченко — солдат огня, разведчик жизни
- Где в Краснодарском крае можно искупаться на Крещение
- «Заповедный объектив»: Кавказский заповедник приглашает принять участие в фотоконкурсе
- Мэрия Краснодара остановила незаконную вырубку деревьев в поселке Краснодарском