Крупную гноящуюся кисту удалили с шеи мужчины хирурги в Новороссийске
В городскую больницу № 1 Новороссийска обратился мужчина с боковой кистой шеи. Образование было очень крупным — 10 см.
Боковая киста шеи — редкое врожденное заболевание, которое может проявиться в разном возрасте и долгое время не беспокоить. Но в этом случае болезнь оказалась сильно запущенной.
Огромная киста мешала пациенту глотать, сдавливала дыхательные пути, воспалилась и нагноилась. Единственный способ лечения боковой кисты шеи — хирургический. Врачи приняли решение о экстирпации.
Сложность такой операции в том, что киста прилегает к сонной артерии и яремной вене. Операция продолжалась около часа. Хирургам было необходимо выделить капсулу и извлечь ее, не повредив. Также было важно не задеть сонную артерию и яремную вену, что могло вызвать массивное кровотечение.
Операция прошла успешно. Мужчина находился в стационаре до тех пор, пока врачи не убедились, что не возникло никаких послеоперационных осложнений, сообщает пресс-служба ГБУЗ ГБ №1 Новороссийска в Telegram.
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