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В Краснодаре хирурги удалили крупную опухоль в толстой кишке без разрезов

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-hirurgi-udalili-krupnuyu-opuhol-v-tolstoj-kishke-bez-razrezov
В Краснодаре хирурги удалили крупную опухоль в толстой кишке без разрезов
Фото пресс-службы ККБ № 2

Эндоскопическую резекцию, операцию без разрезов, провел главный врач краснодарской краевой больницы № 2 Сергей Габриэль.

Доброкачественную опухоль размером 6х4,5 см обнаружили у пациента во время видеоколоноскопии. Образование занимало половину просвета толстой кишки.

Главврач удалил опухоль методом эндоскопической резекции слизистой оболочки. Под нее ввели разведенный метиленовым синим физраствор. Это создало «подушку» и отделило образование от мышц. Опухоль удалили специальной петлей «единым блоком», пациента выписали через четыре дня после операции.

Опухоль толстой кишки проходит несколько стадий, начальная — полип или аденома. Несвоевременная диагностика и удаление полипов может привести к развитию рака толстой кишки — вероятность достигает 57,7%, сообщает пресс-служба ККБ № 2 в Telegram.

Читайте также: сложную операцию по удалению пораженной почки провели в Краснодаре.

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