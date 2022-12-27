В Краснодаре хирурги удалили крупную опухоль в толстой кишке без разрезов
Эндоскопическую резекцию, операцию без разрезов, провел главный врач краснодарской краевой больницы № 2 Сергей Габриэль.
Доброкачественную опухоль размером 6х4,5 см обнаружили у пациента во время видеоколоноскопии. Образование занимало половину просвета толстой кишки.
Главврач удалил опухоль методом эндоскопической резекции слизистой оболочки. Под нее ввели разведенный метиленовым синим физраствор. Это создало «подушку» и отделило образование от мышц. Опухоль удалили специальной петлей «единым блоком», пациента выписали через четыре дня после операции.
Опухоль толстой кишки проходит несколько стадий, начальная — полип или аденома. Несвоевременная диагностика и удаление полипов может привести к развитию рака толстой кишки — вероятность достигает 57,7%, сообщает пресс-служба ККБ № 2 в Telegram.
Читайте также: сложную операцию по удалению пораженной почки провели в Краснодаре.
- Военная подготовка для взрослых: как проходит, где записаться
- «Мегафон» признали виновным в необоснованном повышении цен на тарифы
- В Краснодаре до 2 лет колонии грозит водителю, сбившему на переходе бабушку с тремя внуками
- До двух падающих звезд в минуту: звездопад Квадрантиды кубанцы увидят в ночь на 4 января
- Игроки ФК «Краснодар» вошли в рейтинг самых перспективных молодых футболистов мира
- Первый банкомат отечественного производства выпустили в России