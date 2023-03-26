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Врачи-онкологи 27 марта проведут прием в Крыловском районе в рамках акции «Кубань против рака»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vrachi-onkologi-27-marta-provedut-priem-v-krylovskom-rajone-v-ramkah-aktsii-kuban-protiv-raka
Врачи-онкологи 27 марта проведут прием в Крыловском районе в рамках акции «Кубань против рака»
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В муниципалитете 27 марта в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» пройдет акция «Кубань против рака».

Жителей Крыловского района осмотрят медики клинического онкодиспансера №1. Прием проведут онкодерматолог, онкопроктолог, маммолог и врач УЗИ в здании поликлиники на улице Кооперативной в станице Крыловской. Записаться к специалистам можно в регистратуре поликлиники.

В прошлом году в рамках акции «Кубань против рака» онкологи обследовали более 76 тыс. жителей региона. Признаки злокачественных новообразований обнаружили более чем у 1,2 тыс. кубанцев. Предраковые патологии выявили у 3,1 тыс. пациентов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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