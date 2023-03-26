Врачи-онкологи 27 марта проведут прием в Крыловском районе в рамках акции «Кубань против рака»
Общество
26.03.2023 16:35
В муниципалитете 27 марта в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» пройдет акция «Кубань против рака».
Жителей Крыловского района осмотрят медики клинического онкодиспансера №1. Прием проведут онкодерматолог, онкопроктолог, маммолог и врач УЗИ в здании поликлиники на улице Кооперативной в станице Крыловской. Записаться к специалистам можно в регистратуре поликлиники.
В прошлом году в рамках акции «Кубань против рака» онкологи обследовали более 76 тыс. жителей региона. Признаки злокачественных новообразований обнаружили более чем у 1,2 тыс. кубанцев. Предраковые патологии выявили у 3,1 тыс. пациентов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Читайте также: неделя отказа от вредных привычек стартует 27 марта в Краснодарском крае.
Популярные новости
- Путешественник Федор Конюхов установил мировой рекорд во время полета на воздушном шаре
- Куда сдать стекло, макулатуру и батарейки в Краснодаре
- Женщина, обвиняемая в убийстве 5-летнего сына в Краснодаре, отказалась давать показания
- Синоптики продлили до 28 марта предупреждение о лавиноопасности в горах Краснодарского края
- Активисты выступили против концерта Ани Лорак в Краснодаре
- Подразделение по борьбе с беспилотниками создали в полиции Краснодарского края