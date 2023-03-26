Неделя отказа от вредных привычек стартует 27 марта в Краснодарском крае

В муниципалитетах с 27 марта по 2 апреля медики проведут выездные скрининговые исследования и диспансеризацию, а также расскажут жителям о здоровом образе жизни.

В рамках Недели отказа от вредных привычек специалисты онкодиспансера посетят Крыловской район. В Апшеронске и Усть-Лабинске с 27 по 30 марта организуют «маршруты здоровья». В поселке Березовом в Краснодаре акцию проведут 31 марта.

В Крымском районе с 28 по 30 марта будет работать мобильный комплекс «Диспансеризация». В Абинске 1 апреля медики проведут тематический День здоровья.

В Краснодаре 29 марта пройдет школа здоровья, в микрорайоне им. Маршала Жукова 30 марта проведу акцию «Бодрое утро». В медучреждениях проведут лекции о здоровом образе жизни, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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