Акцию проводят в рамках проекта «Кубань против рака».

За прошлый год в Краснодарском крае диагностировали более 23 тыс. случаев злокачественных опухолей всех локализаций. У 60% пациентов обнаружили новообразования на начальных стадиях.

«Онкологические заболевания чаще всего протекают бессимптомно. Ранняя диагностика остается главным инструментом борьбы с болезнью», – отметил главный внештатный врач-онколог министерства здравоохранения Краснодарского края Роман Мурашко.

Неделя женского здоровья пройдет в Краснодарском крае с 13 по 17 марта. Ранее во всех поликлиниках края провели неделю мужского здоровья. Всего обследовали 23,5 тыс. человек. Выявили 1,4 тыс. патологий, а также более 990 случаев предраковых заболеваний, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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