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Уникальные эндопротезы и импланты из углеродных волокон разработали ученые в Анапе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/unikalnye-endoprotezy-i-implanty-iz-uglerodnyh-volokon-razrabotali-uchenye-v-anape
Уникальные эндопротезы и импланты из углеродных волокон разработали ученые в Анапе
Фото era-tehnopolis.ru

Метод производства эндопротезов и имплантов из углеродных волокон создали ученые военного инновационного технополиса «Эра» в Анапе совместно с Уральским НИИ композиционных материалов.

Практика применения подобного материала в медицинских целях в мире отсутствует. В настоящее время отрабатывается методика их тестирования на цитотоксичность и биосовместимость. По этой методике позже проведут тестирование на лабораторных животных.

«Композитный материал производят из углеродных волокон путем прессовки под большим давлением и температурами. Его особенность в том, что костная ткань прорастает за счет пористости материала и через какое-то время даже на рентгеновских снимках сложно различить, где целая кость, а где восстановленная с помощью протеза», — сказал старший оператор третьей научной роты, ефрейтор Константин Александров.

Он также отметил, что такие композиционные материалы широко используются в различных областях промпроизводства. В том числе ракетостроении и станкостроении. Практика применения углерод-углеродных материалов в медицинских целях в мире отсутствует. Ученые технополиса «Эра» совместно с коллегами Уральского НИИ композиционных материалов изобрели протез шейки бедра и имплант части черепа головного мозга. Работы над проектом планируют завершить к концу 2023 — началу 2024 года.

Также в «Эре» создали метод производства штучных мединструментов особенной конструкции по индивидуальным заказам. Сообщается, что они не имеют аналогов при помощи печати изделий на 3D-принтере, сообщает ТАСС.

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