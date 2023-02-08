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Кондратьев: кубанские ученые внесли заметный вклад в развитие отечественной фундаментальной науки

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-kubanskie-uchenye-vnesli-zametnyj-vklad-v-razvitie-otechestvennoj-fundamentalnoj-nauki
Кондратьев: кубанские ученые внесли заметный вклад в развитие отечественной фундаментальной науки
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодарской филармонии имени Пономаренко 8 февраля прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню российской науки.

Глава Кубани Вениамина Кондратьева отметил, что край всегда славился талантливыми учеными, которые внесли большой вклад в развитие отечественной науки.

«Краснодарский край — развитый промышленный регион с высокотехнологичным сельским хозяйством, гарант продовольственной безопасности. Нам важно, чтобы наука имела прикладное значение и работала в первую очередь на те отрасли, которые в авангарде экономики. И мы готовы поддерживать ваши инициативы, смелые и нестандартные разработки», – сказал губернатор.

Он добавил, что удерживать лидерские позиции агропромышленному комплексу в стране позволяют инновационные разработки кубанских ученых. Кроме того, ежегодно спасать тысячи людей позволяют достижения краевых медиков. Для молодых людей наука становится перспективной отраслью.

На выставке достижений вузов и научных организаций региона Кубанский государственный аграрный университет представил проект по выявлению и классификации заболеваний озимой пшеницы. Также продемонстрировали биопрепараты для защиты растений и световую ловушку для отлова насекомых.

Кроме того, Всероссийский научно-исследовательский институт масличных культур имени Пустовойта представил семена сои, подсолнечника и горчицы собственной селекции.

Научно-исследовательский институт Краевой клинической больницы № 1 презентовал медицинские разработки для диагностики рака легких. Исследования будут проводить с применением нейронных сетей по выдыхаемому воздуху. Также ученые представили гидрогель для лечения ожогов.

Кубанский государственный технологический университет презентовал разработанный и реализованный проект для восстановления продуктивности водозаборных скважин. На обеспечения населения качественной питьевой водой направлены 20 научно-технических разработок. Разработки запатентовали, ученые нашли им практическое применение, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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