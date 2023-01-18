Российские и китайские ученые выведут новые морозостойкие сорта чая в Сочи

Сотрудники Субтропического научного центра РАН в Сочи совместно с коллегами из Китая займутся разработкой принципиально новых генотипов чая.

Российский научный фонд поддержал проект ученых Субтропического научного центра РАН по итогам конкурса 2023 года «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований международными научными коллективами» (NSFC).

Руководитель проекта, главный научный сотрудник центра, доктор биологических наук, профессор РАН Людмила Малюкова сообщила, что им предстоит впервые в мировой практике картировать гены холодового ответа у чая. Также ученые разработают маркеры для селекции, направленной на усиление признака холодоустойчивости.

«Смысл исследований в том, чтобы понять, какие механизмы в растении чая регулируют устойчивость к холодовому воздействию. Найдя ключевые гены, отвечающие за морозостойкость, в последующем мы сможем разработать маркеры к ним, чтобы усилить этот признак при скрещиваниях», — пояснила Малюкова.

Ученые расшифруют последовательности генома разных особей и сравнят их. После выявят уникальные участки генома (SNP) и проведут анализ связи SNP с морозоустойчивостью.

Исследования будут проводиться на основе уникальной коллекции геноресурсов — 1 тыс. 500 генетически дистантных генотипов чая из Китая и России и 237 потомков скрещивания устойчивого и неустойчивого к холоду генотипов чая.

В разработке новых сортов чая российские ученые объединятся с китайскими коллегами, которые впервые в мире опубликовали геном чая и создали геномную базу данных, сообщает пресс-служба Субтропического научного центра РАН.

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