Врачи назвали новые опасные последствия популярных уколов для похудения

Это резкое старение кожи, ухудшение зрения и выпадение волос. Многие после достижения цели сталкиваются с серьезными побочными эффектами. В погоне за идеальной фигурой все больше желающих вколоть препарат, а не заниматься спортом и сидеть на диете.

С уколами для похудения сбросить за короткий срок вес стало возможным. Препарат снижает аппетит и объемы тела без диет и тренировок. Виктория Яковенко до похудения весила 80 кг. Сейчас девушка может похвастаться тонкой талией. Это благодаря российскому аналогу зарубежного препарата. Название у него может быть разным, но механизм действия одинаковый.

«Я понимала, что нужен специалист. Необходимо сдать анализы, чтобы мне это выписали и не пошло во вред. Я пришла к эндокринологу, она назначила мне анализы. В конце апреля начала колоть, в августе закончила», — рассказывает жительница поселка Афипский Виктория Яковенко.

Побочных эффектов у Виктории не было. Потому что все делала под присмотром специалистов. Но в погоне за красивым телом многие начали назначать сами себе такие препарат, не думая о таких последствиях, как тошнота, рвота, диарея или запоры, боли в животе, снижение аппетита.

Изначально такие препараты были лекарством от диабета. Они контролируют уровень глюкозы. Но мировые и российские звезды установили новый опасный тренд. Многие из них рассказали, что прибегли к помощи этих уколов, чтобы похудеть. В итоге препарат стал популярным средством для снижения веса.

Препараты популяризировали в том числе и блогеры.

«На весах 170 кг, не могу похудеть. Поэтому я решилась на терапию, чувствую себя хорошо, сбросила уже 33 кг», — делится блогер из Казани Ильмира Атняшева.

«На нем я худела два месяца, но у меня случились побочки в виде нарушения цикла и диарея. Прежде чем колоть данный препарат для похудения, пожалуйста, обратитесь к врачу», — рекомендует блогер из Москвы Яна Минка.

Уколоть, похудеть и забыть о лишнем весе все-таки не получится.

«В моей практике все чаще обращаются за помощью люди, которые после отмены препарата полностью вернули свой вес, ужасно себя чувствуют, приобрели огромные проблемы со здоровьем, много побочек после этого препарата», — подчеркивает нутрициолог Анна Шумаева.

