Врачи напомнили о рисках заражения микс-инфекциями в осенне-зимний период

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Защитить себя можно, поставив прививку от коронавируса и гриппа. Две вакцины можно получить в один день.

Это не повлияет на самочувствие человека, отметили в Центре общественного здоровья и медицинской профилактики края. На выработку иммунитета потребуется время — примерно 45 дней. Поэтому поставить укол следует заранее, не дожидаясь пика сезонных заболеваний.

«За время пандемии мы увидели, что коронавирус утяжеляет и обостряет течение многих хронических неинфекционных заболеваний. Поэтому людям, особенно пожилого возраста, у которых есть хронические заболевания, рекомендуется в первую очередь вакцинироваться от коронавирусной инфекции, от гриппа», — сказал и. о. главного врача Центра общественного здоровья и медицинской профилактики края Андрей Сахаров.

Иммунизация от гриппа продлится до ноября. Поставить прививку можно бесплатно в мобильных пунктах и поликлиниках. Так поступили уже больше 820 тыс. жителей Кубани. Также в крае работают 240 пунктов вакцинации от COVID-19.

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