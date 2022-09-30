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Врачи напомнили о рисках заражения микс-инфекциями в осенне-зимний период

Общество
30.09.2022 08:14
Ссылка https://kuban24.tv/item/vrachi-napomnili-o-riskah-zarazheniya-miks-infektsiyami-v-osenne-zimnij-period
Видео канала «Кубань 24»

Защитить себя можно, поставив прививку от коронавируса и гриппа. Две вакцины можно получить в один день.

Это не повлияет на самочувствие человека, отметили в Центре общественного здоровья и медицинской профилактики края. На выработку иммунитета потребуется время — примерно 45 дней. Поэтому поставить укол следует заранее, не дожидаясь пика сезонных заболеваний.

«За время пандемии мы увидели, что коронавирус утяжеляет и обостряет течение многих хронических неинфекционных заболеваний. Поэтому людям, особенно пожилого возраста, у которых есть хронические заболевания, рекомендуется в первую очередь вакцинироваться от коронавирусной инфекции, от гриппа», — сказал и. о. главного врача Центра общественного здоровья и медицинской профилактики края Андрей Сахаров.

Иммунизация от гриппа продлится до ноября. Поставить прививку можно бесплатно в мобильных пунктах и поликлиниках. Так поступили уже больше 820 тыс. жителей Кубани. Также в крае работают 240 пунктов вакцинации от COVID-19.

Читайте также: вице-губернатор Кубани Анна Минькова сообщила, что в Краснодарском крае от коронавируса привились более 3 млн человек.

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