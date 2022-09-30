Врачи напомнили о рисках заражения микс-инфекциями в осенне-зимний период
Защитить себя можно, поставив прививку от коронавируса и гриппа. Две вакцины можно получить в один день.
Это не повлияет на самочувствие человека, отметили в Центре общественного здоровья и медицинской профилактики края. На выработку иммунитета потребуется время — примерно 45 дней. Поэтому поставить укол следует заранее, не дожидаясь пика сезонных заболеваний.
«За время пандемии мы увидели, что коронавирус утяжеляет и обостряет течение многих хронических неинфекционных заболеваний. Поэтому людям, особенно пожилого возраста, у которых есть хронические заболевания, рекомендуется в первую очередь вакцинироваться от коронавирусной инфекции, от гриппа», — сказал и. о. главного врача Центра общественного здоровья и медицинской профилактики края Андрей Сахаров.
Иммунизация от гриппа продлится до ноября. Поставить прививку можно бесплатно в мобильных пунктах и поликлиниках. Так поступили уже больше 820 тыс. жителей Кубани. Также в крае работают 240 пунктов вакцинации от COVID-19.
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