Минькова: в Краснодарском крае от коронавируса привились более 3 млн человек
Об этом вице-губернатор Кубани Анна Минькова сообщила 21 сентября. Она обсудила ход кампании по вакцинации от COVID-19 и гриппа в регионе с коллегами из муниципалитетов.
«Сегодня в крае работают 240 пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции. Привились более 3 млн человек, 50% населения. Но для достижения коллективного иммунитета показатель иммунизации должен быть не менее 80% жителей», — написала Минькова в Telegram.
Вице-губернатор отметила, что в августе в крае начали прививочную кампанию против гриппа. В регионе уже вакцинировались более 820 тыс. человек. Планируется, что прививки от гриппа сделают еще 2,3 млн жителей Кубани.
«Удобно, что прививку от ковида и гриппа можно сделать в один день или с интервалом в месяц», — добавила замгубернатора.
Минькова подчеркнула, что взрослые могут вакцинироваться от гриппа в поликлиниках и мобильных пунктах. Дети могут сделать прививки в школах, поликлиниках и детсадах.
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