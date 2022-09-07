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В Краснодаре 8 сентября откроются мобильные пункты вакцинации от гриппа

Общество
07.09.2022 13:44
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-8-sentyabrya-otkroyutsya-mobilnye-punkty-vaktsinatsii-ot-grippa
В Краснодаре 8 сентября откроются мобильные пункты вакцинации от гриппа
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Иммунизация против гриппа в краевом центре стартовала в сентябре и продлится до ноября.

Жители Краснодара могут бесплатно привиться от гриппа в мобильных пунктах, которые с 8 сентября будут работать по будням в сквере имени Жукова и на Главной городской площади — на улице Красной, а также в Чистяковской Роще и Солнечном острове по выходным.

«В наличии — эффективная и безопасная четырехвалентная вакцина. Перед вакцинацией проводится медицинский осмотр, врач определяет возможные противопоказания. После процедуры пациент получает сертификат и рекомендации. На все уходит около 10–15 минут», — сообщила начальник отдела по вопросам в сфере охраны здоровья граждан Краснодара Светлана Харламова.

Для того, чтобы привиться от гриппа в мобильном пункте, потребуется паспорт, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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