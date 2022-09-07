В Краснодаре 8 сентября откроются мобильные пункты вакцинации от гриппа
Иммунизация против гриппа в краевом центре стартовала в сентябре и продлится до ноября.
Жители Краснодара могут бесплатно привиться от гриппа в мобильных пунктах, которые с 8 сентября будут работать по будням в сквере имени Жукова и на Главной городской площади — на улице Красной, а также в Чистяковской Роще и Солнечном острове по выходным.
«В наличии — эффективная и безопасная четырехвалентная вакцина. Перед вакцинацией проводится медицинский осмотр, врач определяет возможные противопоказания. После процедуры пациент получает сертификат и рекомендации. На все уходит около 10–15 минут», — сообщила начальник отдела по вопросам в сфере охраны здоровья граждан Краснодара Светлана Харламова.
Для того, чтобы привиться от гриппа в мобильном пункте, потребуется паспорт, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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