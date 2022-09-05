Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Глава Роспотребнадзора предупредила о напряженном эпидсезоне по гриппу в этом году

Общество
05.09.2022 09:46
Ссылка https://kuban24.tv/item/glava-rospotrebnadzora-predupredila-o-napryazhennom-epidsezone-po-grippu-v-etom-godu
Глава Роспотребнадзора предупредила о напряженном эпидсезоне по гриппу в этом году
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила во время Восточного экономического форума. На мероприятии она дала старт сезонной вакцинации против гриппа.

«Мы в очередной раз объявляем старт вакцинации против гриппа», — сказала Попова.

По ее словам, предстоящий эпидемический сезон в России будет достаточно напряженным. Согласно постановлению главного санитарного врача, в России от гриппа нужно привить более 60% населения.

Попова также рассказала, что в трех- и четырехвалентной вакцинах от гриппа заменили по два компонента. Только вариант АН1N остался таким же, как в прошлом году, сообщает ТАСС.

Читайте также: в Краснодарском крае стартовала вакцинация от гриппа.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Под Анапой обнаружили яхту без экипажа, которую прибило к берегу заповедника
Под Анапой обнаружили яхту без экипажа, которую прибило к берегу заповедника
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
В Краснодарском крае 4 сентября выявили 1 тыс. 896 новых случаев коронавируса
В Краснодарском крае 4 сентября выявили 1 тыс. 896 новых случаев коронавируса
СМИ: концерт Манижи на конкурсе казачьей песни в Усть-Лабинске отменен
СМИ: концерт Манижи на конкурсе казачьей песни в Усть-Лабинске отменен
«Время пришло, пока не выгнали»: Рамзан Кадыров опубликовал неоднозначное видео
«Время пришло, пока не выгнали»: Рамзан Кадыров опубликовал неоднозначное видео
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В парке Анапы 20 человек застряли на экстремальном аттракционе «Кондор»
  2. «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?
  3. Темрюкский район: 9 поводов для отдыха на Таманском полуострове Краснодарского края
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. СМИ: концерт Манижи на конкурсе казачьей песни в Усть-Лабинске отменен
  6. «Время пришло, пока не выгнали»: Рамзан Кадыров опубликовал неоднозначное видео
Прямой эфир
Мы в соцсетях