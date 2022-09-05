Глава Роспотребнадзора предупредила о напряженном эпидсезоне по гриппу в этом году

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила во время Восточного экономического форума. На мероприятии она дала старт сезонной вакцинации против гриппа.

«Мы в очередной раз объявляем старт вакцинации против гриппа», — сказала Попова.

По ее словам, предстоящий эпидемический сезон в России будет достаточно напряженным. Согласно постановлению главного санитарного врача, в России от гриппа нужно привить более 60% населения.

Попова также рассказала, что в трех- и четырехвалентной вакцинах от гриппа заменили по два компонента. Только вариант АН1N остался таким же, как в прошлом году, сообщает ТАСС.

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