В Краснодарском крае стартовала вакцинация от гриппа
Сделать прививку от гриппа можно в ближайшей поликлинике. Всего за ближайшую прививочную компанию на Кубани от гриппа планирую вакцинировать более 3 млн человек.
«Плановую вакцинацию следует начинать в теплое время года, когда иммунитет большинства людей достаточно крепок после лета, а пик заболеваемости еще не предвидится. Если начинать прививать всех с августа-сентября, то до октября мы сможем выработать иммунный ответ», — рассказал главный внештатный инфекционист Краснодарского края Сергей Зотов.
Врач подчеркнул, что прививки от гриппа полностью безопасны. Они являются главным способом профилактики заболевания.
Бесплатно сделать прививку от гриппа могут студенты, дети с 6 месяцев до 18 лет, люди старше 60 лет, сотрудники образовательных, медицинских, коммунальных и транспортных предприятий, беременные женщины, а также лица с хроническими заболеваниями и подлежащие военному призыву, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
«Сделать прививку от гриппа и коронавируса можно одновременно в один день, либо с интервалом не менее месяца. Сейчас от Covid уже привились более 3,2 млн жителей Кубани», — написала в Telegram вице-губернатор Кубани Анна Минькова.
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