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В Краснодарском крае стартовала вакцинация от гриппа

Общество
29.08.2022 13:10
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-startovala-vaktsinatsiya-ot-grippa
В Краснодарском крае стартовала вакцинация от гриппа
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Сделать прививку от гриппа можно в ближайшей поликлинике. Всего за ближайшую прививочную компанию на Кубани от гриппа планирую вакцинировать более 3 млн человек.

«Плановую вакцинацию следует начинать в теплое время года, когда иммунитет большинства людей достаточно крепок после лета, а пик заболеваемости еще не предвидится. Если начинать прививать всех с августа-сентября, то до октября мы сможем выработать иммунный ответ», — рассказал главный внештатный инфекционист Краснодарского края Сергей Зотов.

Врач подчеркнул, что прививки от гриппа полностью безопасны. Они являются главным способом профилактики заболевания.

Бесплатно сделать прививку от гриппа могут студенты, дети с 6 месяцев до 18 лет, люди старше 60 лет, сотрудники образовательных, медицинских, коммунальных и транспортных предприятий, беременные женщины, а также лица с хроническими заболеваниями и подлежащие военному призыву, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

«Сделать прививку от гриппа и коронавируса можно одновременно в один день, либо с интервалом не менее месяца. Сейчас от Covid уже привились более 3,2 млн жителей Кубани», — написала в Telegram вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

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