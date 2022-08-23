Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Иммунолог назвал оптимальный перерыв между вакцинами от гриппа и COVID-19

Общество
23.08.2022 10:33
Ссылка https://kuban24.tv/item/immunolog-nazval-optimalnyj-pereryv-mezhdu-vaktsinami-ot-grippa-i-covid-19
Иммунолог назвал оптимальный перерыв между вакцинами от гриппа и COVID-19
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Между прививками стоит выждать 2–4 недели, рассказал иммунолог-аллерголог Андрей Продеус.

«Гипотетически можно сделать их в один день, но лучше вакцинироваться с перерывом в две-четыре недели», — рассказал Продеус.

Врач отметил, что сейчас важнее прививаться от гриппа из-за появления новых штаммов.

«В этом году мы ожидаем не очень приятные штаммы гриппа, которые могут вызвать больше проблем, чем в прошлых сезонах. Поэтому первая прививка, которую надо сейчас рассматривать и делать, — это прививка не от коронавируса, а от гриппа», — заявил иммунолог.

Также специалист уточнил, что иммунитет к гриппу — нестойкий, наиболее уязвимыми остаются дети и люди старшего возраста, сообщает ТАСС.

Читайте также: Роспотребнадзор рекомендовал привить от гриппа не менее 60% населения регионов.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Краснодаре мужчина затопил свою квартиру и сбросил с 5 этажа унитаз и дверь
В Краснодаре мужчина затопил свою квартиру и сбросил с 5 этажа унитаз и дверь
Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
В Сочи из-за прорыва трубы на водоводе жители двух районов могут остаться без воды
В Сочи из-за прорыва трубы на водоводе жители двух районов могут остаться без воды
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Журналисты нашли пророческий пост Дугина за год до гибели дочери
Журналисты нашли пророческий пост Дугина за год до гибели дочери
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Прогулки на сапсерфе в Краснодарском крае: 300 калорий в минус, заряд позитива в плюс
  2. Ковид не сдается. Могут ли старые вакцины бороться с новыми штаммами-мутантами?
  3. В Анапе с лестницы «300 ступеней» в обрыв упал маленький мальчик
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. В Мостовском районе неизвестные отравили бродячих собак
  6. КТК приостановил эксплуатацию двух нефтеналивных причалов из-за повреждений
Прямой эфир
Мы в соцсетях