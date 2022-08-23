Иммунолог назвал оптимальный перерыв между вакцинами от гриппа и COVID-19
Общество
23.08.2022 10:33
Между прививками стоит выждать 2–4 недели, рассказал иммунолог-аллерголог Андрей Продеус.
«Гипотетически можно сделать их в один день, но лучше вакцинироваться с перерывом в две-четыре недели», — рассказал Продеус.
Врач отметил, что сейчас важнее прививаться от гриппа из-за появления новых штаммов.
«В этом году мы ожидаем не очень приятные штаммы гриппа, которые могут вызвать больше проблем, чем в прошлых сезонах. Поэтому первая прививка, которую надо сейчас рассматривать и делать, — это прививка не от коронавируса, а от гриппа», — заявил иммунолог.
Также специалист уточнил, что иммунитет к гриппу — нестойкий, наиболее уязвимыми остаются дети и люди старшего возраста, сообщает ТАСС.
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