Иммунолог назвал оптимальный перерыв между вакцинами от гриппа и COVID-19

Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Между прививками стоит выждать 2–4 недели, рассказал иммунолог-аллерголог Андрей Продеус.

«Гипотетически можно сделать их в один день, но лучше вакцинироваться с перерывом в две-четыре недели», — рассказал Продеус.

Врач отметил, что сейчас важнее прививаться от гриппа из-за появления новых штаммов.

«В этом году мы ожидаем не очень приятные штаммы гриппа, которые могут вызвать больше проблем, чем в прошлых сезонах. Поэтому первая прививка, которую надо сейчас рассматривать и делать, — это прививка не от коронавируса, а от гриппа», — заявил иммунолог.

Также специалист уточнил, что иммунитет к гриппу — нестойкий, наиболее уязвимыми остаются дети и люди старшего возраста, сообщает ТАСС.

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