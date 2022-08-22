Роспотребнадзор рекомендовал привить от гриппа не менее 60% населения регионов
Общество
22.08.2022 16:14
Также в ведомстве рекомендовали вакцинировать не менее 75% граждан из группы риска и обеспечить введение ограничений в период роста заболеваемости гриппом и ОРВИ.
Постановление опубликовано 22 августа на официальном интернет-портале правовой информации.
«Обеспечить в срок до 1 декабря охват профилактическими прививками против гриппа не менее 60% от численности населения субъекта РФ. Не менее 75% от численности лиц, относящихся к группам риска», — говорится в постановлении.
Также Роспотребнадзор рекомендует обеспечить подготовку образовательных организаций к работе в осенне-зимний период и своевременное введение ограничений, в том числе по приостановлению учебного процесса, отмене массовых культурных и спортивных мероприятий, а также контролировать вакцинацию сотрудников.
Главам регионов рекомендовано рассмотреть вопросы об обеспеченности больниц для работы в период подъема заболеваемости.
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