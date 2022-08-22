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Роспотребнадзор рекомендовал привить от гриппа не менее 60% населения регионов

Общество
22.08.2022 16:14
Ссылка https://kuban24.tv/item/rospotrebnadzor-rekomendoval-privit-ot-grippa-ne-menee-60-naseleniya-regionov
Роспотребнадзор рекомендовал привить от гриппа не менее 60% населения регионов
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Также в ведомстве рекомендовали вакцинировать не менее 75% граждан из группы риска и обеспечить введение ограничений в период роста заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Постановление опубликовано 22 августа на официальном интернет-портале правовой информации.

«Обеспечить в срок до 1 декабря охват профилактическими прививками против гриппа не менее 60% от численности населения субъекта РФ. Не менее 75% от численности лиц, относящихся к группам риска», — говорится в постановлении.

Также Роспотребнадзор рекомендует обеспечить подготовку образовательных организаций к работе в осенне-зимний период и своевременное введение ограничений, в том числе по приостановлению учебного процесса, отмене массовых культурных и спортивных мероприятий, а также контролировать вакцинацию сотрудников.

Главам регионов рекомендовано рассмотреть вопросы об обеспеченности больниц для работы в период подъема заболеваемости.

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