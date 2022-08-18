В Краснодарском крае с 1 сентября в образовательных учреждениях усилят меры эпидбезопасности
Об этом 18 августа в ходе совещания Антитеррористической комиссии и оперативного штаба рассказала глава управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Мария Потемкина.
По ее словам, специалисты фиксируют ежедневный рост числа заболевших коронавирусом. В прошлом году ситуация была аналогичная.
«Это говорит о том, что COVID-19 становится сезонным заболеванием. При этом в крае продолжают работать все санитарные требования в образовательных учреждениях. В школах и детских садах необходимо проводить термометрию на входе, должны работать рециркуляторы, особое внимание нужно уделить дезинфекции помещений», — сказала Мария Потемкина.
Глава краевого управления Роспотребнадзора добавила, что к работе нельзя допускать сотрудников с признаками ОРВИ. Если ситуация ухудшится, на Кубани могут восстановить ограничительные мероприятия.
Сейчас в регионе большая часть случаев заражения приходится на штамм «омикрон», случаев заражения штаммом «кентавр» не зафиксировано.
Самым эффективным средством защиты от коронавируса остаются вакцинация и ревакцинация. Сейчас в крае работают 240 прививочных пунктов. Полный список прививочных пунктов доступен на сайте краевого министерства здравоохранения, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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